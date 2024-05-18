RTL узнала о подготовке Францией группы «суперскрытных» разведчиков

В статье RTL утверждается, что Россия угрожает Эстонии, а Франция примет участие в учениях НАТО на территории этой балтийской страны и отправит на них 14 тыс. человек. Цель учений, по мнению RTL, — «показать России, что вторжение [в Эстонию] будет плохой идеей», но также FRAN могло бы быть «полезным на Украине».