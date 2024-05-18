Глава МАГАТЭ планирует посетить Россию в мае

ВЕНА, 18 мая — РИА Новости. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси планирует в мае посетить Россию, вероятно, Калининград, чтобы обсудить технические аспекты вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС), об этом он заявил в интервью РИА Новости.
«Возможно, это будет ближе к концу месяца. И тогда, надеюсь, мне удастся провести еще один раунд технических переговоров», — сказал Гросси, отвечая на вопрос о планах посетить Россию. Собеседник агентства добавил, что может посетить Калининград.
Он также отметил, что намерен обсудить с российской стороной ситуацию с безопасностью АЭС и вопросы вокруг систем безопасности, которые касаются топлива и самого объекта.
«Будет обсуждаться несколько тем, все технического характера», — пояснил Гросси. При этом он предположил, что все темы предстоящей встречи будут связаны с Запорожской АЭС.
По его словам, «скорее всего», в ходе этих обсуждений РФ будет представлять глава «Росатома» Алексей Лихачев.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Как заявил ранее президент РФ Владимир Путин, на Западе не говорят, что Запорожскую АЭС обстреливают украинцы, но нагнетают ажиотаж, обвиняя во всем Россию. Он добавил, что Киев говорит о желании обладать ядерным оружием, при этом постоянно заявляет, что Запорожскую АЭС якобы обстреливает РФ.