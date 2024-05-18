Константин Шестаков обсудил планы сотрудничества с городом-побратимом Харбином

Мэр дальневосточной столицы принимает участие в Форуме межмуниципального сотрудничества Харбина с российскими городами-побратимами, который являлся программным мероприятием VIII российско-китайского ЭКСПО. Обсуждает планы по реализации совместных мероприятий и проектов, сообщает ИА PrimaMedia.
Китай и Россия много лет активно реализуют множество совместных программ. В числе тех, которые должны сейчас получить новый виток развития — туризм, бизнес, культурные и образовательные обмены.
В прошлом году число путешественников из Китая в Приморье выросло более чем в 100 раз и составило почти 130 тысяч человек. В 2024 году планируется удвоить эту цифру. Аналогичная ситуация и с посещением Китая российскими туристами.
Для развития этого направления глава Владивостока Константин Шестаков предложил секретарю парткома Коммунистической партии КНР города Харбина Юй Хунтао разработать совместный туристический продукт. Жители Дальнего Востока и Сибири при визите во Владивосток могут посещать и Харбин. Это было бы комфортно для них, ведь перелёт занимает всего 50 минут.
Мэр дальневосточной столицы рассказал китайским коллегам о реализуемых проектах во Владивостоке в сфере молодёжной политики и бизнеса, предложив проекты для совместной реализации. В числе таких, к примеру, мероприятия по развитию малого и среднего бизнеса, обмен в сфере образования, культуры, спорта и молодёжной политики.