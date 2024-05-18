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В администрации района Омской области сообщили о погибшем на СВО рекордсмене

В минувшую пятницу, 17 мая 2024 года, в официальном сообществе Администрации Оконешниковского района Омской области появилась публикация о траурной церемонии: в последний путь сельчане проводили своего земляка Максима Билаша, геройски погибшего на полях сражений специальной военной операции. Уточняется, что уроженца Оконешниково не стало на 28-м году жизни.

Источник: Reuters

Согласно представленным данным, Максим Билаш на протяжении ряда лет успешно реализовался в спорте, в том числе защищая честь родного района на соревнованиях по лыжным гонкам, зимнему и летнему полиатлону, велокроссу, а также стрельбе, являясь членом сборной с 2012 года. Обозначено, что молодому человеку принадлежит рекорд района по стрельбе: из максимальной «сотни» он выбил 97 очков.

«В зону спецоперации отправился добровольцем в декабре прошлого года, служил в мотострелковом взводе разведчиком-снайпером. Героически погиб 31.01.2024 года в боях за освобождение Донецкой и Луганской Народных Республик», — заявлено в публикации.

«СуперОмск» присоединяется к соболезнованиям родным и близким Максима Билаша.