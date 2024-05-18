В администрации района Омской области сообщили о погибшем на СВО рекордсмене

Согласно представленным данным, Максим Билаш на протяжении ряда лет успешно реализовался в спорте, в том числе защищая честь родного района на соревнованиях по лыжным гонкам, зимнему и летнему полиатлону, велокроссу, а также стрельбе, являясь членом сборной с 2012 года. Обозначено, что молодому человеку принадлежит рекорд района по стрельбе: из максимальной «сотни» он выбил 97 очков.