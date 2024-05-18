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Лукашенко хочет поднять сотрудничество с Эфиопией на качественно новый уровень

МИНСК, 18 мая — Sputnik. Глава белорусского государства Александр Лукашенко направил эфиопскому коллеге Сахле-Ворк Зевде поздравление с 30-летием установления дипотношений между двумя странами, сообщила пресс-служба белорусского лидера.

Источник: AP 2023

Лукашенко назвал главным достижением двусторонних отношениях за эти годы «крепкую дружбу между народами Беларуси и Эфиопии».

По словам президента, за эти 30 лет Минск и Аддис-Абеба придерживались традиций доброжелательности и доверия.

«Обе страны — последовательные сторонницы укрепления принципов многосторонности в мировых делах, коллективного поиска ответов на глобальные вызовы и угрозы с опорой на международное право, уважительное отношение к самобытности народов и их возможности самим определять свое будущее».

отметил глава государства.

Все это, по его словам, позволило заложить прочную основу для развития сотрудничества между Беларусью и Эфиопией.

Белорусский лидер также подчеркнул, что в настоящее время Эфиопия является очень значимым и надежным партнером Беларуси в Африканском регионе. При этом Лукашенко считает, что странам необходимо поднять двустороннее взаимодействие на качественно новый уровень, а также наполнить его практическим содержанием.

Это позволит получить ощутимые результаты в экономической и гуманитарной сферах, считает он.

Лукашенко пожелал Зевде здоровья и успехов, а жителям Эфиопии — мира и благополучия.

Лукашенко Александр