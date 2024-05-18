Лукашенко хочет поднять сотрудничество с Эфиопией на качественно новый уровень

Белорусский лидер также подчеркнул, что в настоящее время Эфиопия является очень значимым и надежным партнером Беларуси в Африканском регионе. При этом Лукашенко считает, что странам необходимо поднять двустороннее взаимодействие на качественно новый уровень, а также наполнить его практическим содержанием.