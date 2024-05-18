Глеб Никитин: «Музеи являются одним из важнейших культурных институтов»

По словам главы региона, музеи являются одним из важнейших культурных институтов современного общества. При этом, обладая богатой историей и традициями, музейное дело продолжает развиваться.
«Музей всё больше становится территорией творчества, где люди могут проявить себя, пообщаться, научиться чему-то новому. Всё это — заслуга музейных работников, которые всегда могут найти что-то интересное, внедрить новые форматы работы», — подчеркнул губернатор.
Председатель нижегородского правительства обратил внимание, что музеи региона можно с полным правом назвать одними из лучших в России, как по богатству фондов, так и профессионализму коллективов.
«Здесь работают очень талантливые и преданные своему делу люди, энтузиасты и исследователи, открыватели нового. Вместе нам удается менять сферу, модернизировать её», — заявил Глеб Никитин.
В этом году особое внимание уделяется всему, что связано с 225-летием поэта Александра Пушкина, что даёт возможность сделать ещё больше для сохранения памяти о нем и развития всего материального наследия.
Лучшим свидетельством прогресса отрасли чиновник счёл показатели посещаемости музеев.
«Все больше людей приходит, чтобы открыть для себя новые страницы истории и культуры. Огромное спасибо вам за это! Здоровья и сил на воплощение всего задуманного!» — резюмировал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
СПРАВКА.
Международный день музеев ежегодно празднуется 18 мая во всём мире с 1977 года, когда 11 генеральная конференция ICOM (International Council of Museums — Международный совет музеев) проходила в Москве и Ленинграде.
В 1992 году совет ICOM предложил проводить событие на определённую тематику. С тех пор каждый год у Международного дня музеев своя тема.