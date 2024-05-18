Нагачевский: PAS может и регламент парламента изменить, лишь бы не было группы «Победа»

«Технически я не знаю, в чем там проблема, но политически я понимаю: если им [депутатам] технически разрешено создать эту группу, то для PAS не проблема внести изменения в Регламент парламента, чтобы запретить создание таких групп из определенных людей. Ведь создание этой группы уже предполагает и определенные задачи для парламента, в том числе политические. Но для господина [спикера] Гросу и это не является проблемой — пусть это прописано в законе, но он внесет изменения в регламент Парламента, располагая 63 депутатами».