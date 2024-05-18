Нагачевский: PAS может и регламент парламента изменить, лишь бы не было группы «Победа»

«Технически я не знаю, в чем там проблема, но политически я понимаю: если им [депутатам] технически разрешено создать эту группу, то для PAS не проблема внести изменения в Регламент парламента, чтобы запретить создание таких групп из определенных людей. Ведь создание этой группы уже предполагает и определенные задачи для парламента, в том числе политические. Но для господина [спикера] Гросу и это не является проблемой — пусть это прописано в законе, но он внесет изменения в регламент Парламента, располагая 63 депутатами».
На заседании парламента 16 мая независимый депутат Василий Боля объявил о создании группы «Победа», в состав группы вошли девять народных избранников, в том числе бывших депутатов от запрещенной в Молдове партии «Шор».
Чуть позже, в ходе того же заседания, юридическое управление парламента констатировало, что депутаты распущенной Конституционным судом партии «Шор», в силу решения инстанции, не имеют права вступать в какие-либо фракции или группы, а потому создание таковой, с участием депутатов «Шор», невозможно.
В знак протеста Василий Боля заблокировал трибуну законодательного форума.
На пресс-конференции депутаты оппозиционной группы «Победа» заявили, что видят перспективу в укреплении и развитии демократических процессов и социально-экономической сферы Молдовы. Народные избранники выразили уверенность в том, что группе удастся переориентировать республику на экономическую интеграцию с Россией и другими странами ЕАЭС.