Володин объяснил, зачем в ЕС вводят цензуру в отношении российских СМИ

Спикер в своем Telegram-канале констатировал, что политика двойных стандартов стала неотъемлемой частью деятельности европейских структур.
«Руководство Евросоюза может лишь говорить о свободе слова, но на деле ее не терпит», — считает он.
Объясняя решение ЕС, Володин отметил, что его авторы просто не имеют аргументов убедить собственных граждан в своей правоте.
По сути, по его словам, цель введения цензуры одна: обмануть своих граждан и удержаться во власти.
«Решение о запрете вещания — это не что иное, как желание закрыть доступ к объективной и достоверной информации жителям европейских стран», — резюмировал спикер.
При этом он высказал слова благодарности коллективам РИА Новости, «Известий» и «Российской газеты».
«Если бы евробюрократы не чувствовали эффективность вашей работы, не стали бы чинить препятствия и ограничивать вашу деятельность», — обратился спикер к представителям этих СМИ.