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Володин объяснил, зачем в ЕС вводят цензуру в отношении российских СМИ

Он назвал подоплеку такого шага еврочиновников.

Источник: Российская газета

Спикер в своем Telegram-канале констатировал, что политика двойных стандартов стала неотъемлемой частью деятельности европейских структур.

«Руководство Евросоюза может лишь говорить о свободе слова, но на деле ее не терпит», — считает он.

Объясняя решение ЕС, Володин отметил, что его авторы просто не имеют аргументов убедить собственных граждан в своей правоте.

«Как только видят проблемы, блокируют любую альтернативную точку зрения, — продолжил он, — уничтожают свободу слова, нарушают право на свободное распространение и получение информации».

По сути, по его словам, цель введения цензуры одна: обмануть своих граждан и удержаться во власти.

«Решение о запрете вещания — это не что иное, как желание закрыть доступ к объективной и достоверной информации жителям европейских стран», — резюмировал спикер.

При этом он высказал слова благодарности коллективам РИА Новости, «Известий» и «Российской газеты».

«Если бы евробюрократы не чувствовали эффективность вашей работы, не стали бы чинить препятствия и ограничивать вашу деятельность», — обратился спикер к представителям этих СМИ.

Володин Вячеслав
Госдума
ЕС