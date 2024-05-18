Первым гостем павильона Приморья на ЭКСПО в Харбине стал президент России

Президент России Владимир Путин стал первым гостем павильона Приморья на восьмом Российско-Китайском ЭКСПО в рамках 33-й Харбинской международной торгово-экономической ярмарки.
Губернатор края Олег Кожемяко познакомил главу государства с продукцией приморских компаний, которые уверенно выходят на внутренний рынок КНР, в пятницу, 17 мая.
В выставочном пространстве Приморья представлены товары 17 местных брендов. Это производители рыбной продукции, меда, биологически активных добавок из гидробионтов и дикоросов и другие.
— У китайского покупателя большой интерес к экологически чистой продукции и инновационным товарам. Эти направления приморский бизнес активно развивает и предлагает нашим соседям, — отметил Олег Кожемяко.
Напомним, в этот же день в Харбине стартовали восьмое Российско-Китайское ЭКСПО и четвертый форум межрегионального сотрудничества. Участников мероприятий в торжественной обстановке поприветствовал президент РФ.
Отметим, что по итогам 2023 года торговый оборот между КНР и Приморьем вырос на 15% и достиг почти девяти миллиардов долларов. В этом году планируется увеличить объем торговли до 10 миллиардов. Все расчеты ведутся в национальных валютах государств.