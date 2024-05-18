Первым гостем павильона Приморья на ЭКСПО в Харбине стал президент России



Напомним, в этот же день в Харбине стартовали восьмое Российско-Китайское ЭКСПО и четвертый форум межрегионального сотрудничества. Участников мероприятий в торжественной обстановке поприветствовал президент РФ.



Отметим, что по итогам 2023 года торговый оборот между КНР и Приморьем вырос на 15% и достиг почти девяти миллиардов долларов. В этом году планируется увеличить объем торговли до 10 миллиардов. Все расчеты ведутся в национальных валютах государств.