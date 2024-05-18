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Сергей Аксёнов нагрянул в Керчь — осмотрел строительство спортивного ледового катка

Проект спортивного ледового катка в Керчи реализуется благодаря инициативе руководителя Спортивной школы зимних видов спорта «Наследие» заслуженного мастера спорта России Ильи Авербуха. Объект планируется ввести в эксплуатацию до конца 2024 года.

— Илья Изяславич стал практически драйвером по развитию зимних видов спорта в Крыму. Благодаря совместной работе с органами власти республики у наших детей есть возможность не просто заниматься спортом, но и становиться чемпионами. Спасибо за это педагогам и тренерам! — цитирует пресс-служба Главу Крыма Сергея Аксёнова.

На новом катке смогут тренироваться порядка 500 детей за счет бюджета.

В свою очередь, Илья Авербух сообщил, что юные крымские хоккеисты уже достигают успехов, занимают призовые места.

— Сейчас ребята находятся в Москве на финале всероссийских соревнований «Золотая шайба», они в элите детской хоккейной лиги. Это огромный успех, достигнутый всего за 4 года нашей совместной работы, — поделился руководитель школы «Наследие». — Каток в Керчи станет третьим в сети школы в Крыму. Его отличие будет в том, что здесь появится трибуна для зрителей. Также мы предусмотрели дорожку для занятий керлингом.

Кроме того, Илья Авербух напомнил, что строительство ведется за счет частных инвестиций.

— В стройку не вкладываются средства регионального или федерального бюджета. По готовности объекта мы начинаем набирать детей, и вот уже заниматься они начинают благодаря региону, их обучение субсидируется, — объяснил руководитель школы «Наследие».

Дополнительно Сергей Аксёнов проинформировал, что модульный плавательный бассейн, о котором сообщалось ранее, планируется построить до конца 2025 года.

— Несмотря на то, что конструкция планируется модульная, чаша бассейна будет профессиональной. В итоге получится полноценный спортивный комплекс, — сказал Глава республики.

Как рассказала министр спорта Республики Крым Ольга Торубарова, объект расположится на площади около 1 га рядом с ледовым катком. Земельный участок уже сформирован.