Сергей Аксёнов нагрянул в Керчь — осмотрел строительство спортивного ледового катка

— Сейчас ребята находятся в Москве на финале всероссийских соревнований «Золотая шайба», они в элите детской хоккейной лиги. Это огромный успех, достигнутый всего за 4 года нашей совместной работы, — поделился руководитель школы «Наследие». — Каток в Керчи станет третьим в сети школы в Крыму. Его отличие будет в том, что здесь появится трибуна для зрителей. Также мы предусмотрели дорожку для занятий керлингом.