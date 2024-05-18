Токаев дал поручения по ликвидации последствий паводков и помощи пострадавшим

Ранее в Оперативном штабе Атырауской области сообщили, что в Кульсары начнется строительство 150 домов для жителей, пострадавших от паводков. На сегодня уже определены участки 74 типовых домов площадью 80 квадратных метров каждый. Основное строительство планируется начать со следующей недели. Жилые дома будут построены за счет областного бюджета и спонсорских средств.