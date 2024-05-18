Посол Мозамбика указал на важность форума «Россия — Исламский мир»

«У нас все страны Персидского залива, весь арабский мир был здесь представлен, и у всех вопрос номер один: когда у нас заработает коридор “Север — Юг”, какие нужно для этого сделать действия, для того, чтобы максимально ускорить этот проект», — рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, возглавляющий оргкомитет форума в Казани.