Посол Мозамбика указал на важность форума «Россия — Исламский мир»

«Aмбассадоры исламских стран очень ценят роль, которую играет Россия в создании многополярного мира. Поездка в Казань дает возможность наладить связи между людьми разных национальностей», — высказался он.
На встречу, которая проходит уже в 15-ый раз, прибыли делегации из разных исламских стран, которые поддерживают Россию и планируют сотрудничество в различных сферах. Так, на форуме представлены инновационные достижения техники, медицины, торговли, бизнеса и туризма государств.
Деловая программа форума насыщена настолько, что конференции и встречи экспертов проходят практически без перерывов. Представители делегаций обсуждают совместные проекты, например, транспортный коридор «Север — Юг» — маршрут транспортировки пассажиров и грузов общей протяженностью от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Бомбей) 7,2 тыс. км.
«У нас все страны Персидского залива, весь арабский мир был здесь представлен, и у всех вопрос номер один: когда у нас заработает коридор “Север — Юг”, какие нужно для этого сделать действия, для того, чтобы максимально ускорить этот проект», — рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, возглавляющий оргкомитет форума в Казани.
Ранее, 16 мая, Хуснуллин отметил, что сотрудничество России с мусульманскими странами в настоящее время приобрело стратегический характер и продолжает активное развитие, несмотря на враждебные действия Запада. Хуснуллин добавил, что отношения с исламскими странами стабильны и предсказуемы, несмотря на новые вызовы и угрозы, с которыми сталкивается мир, и это открывает перспективы для дальнейшей работы.
До этого, 15 мая, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в приветствии к участникам форума молодых дипломатов Организации исламского сотрудничества, проходящей на полях форума в Казани, отметил, что Россия совместно ОИС с будет бороться с исламофобией, христианофобией и русофобией в мире. Лавров подчеркнул, что Россия является последовательным сторонником формирования многополярного миропорядка, который будет более справедливым, демократичным и опирающимся на принципы Устава ООН.
Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества «Россия — Исламский мир: KazanForum» проходит в Казани с 14 по 19 мая.