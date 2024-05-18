В СДПГ предложили защитить часть воздушного пространства Украины с территории НАТО

Вайнгартен подчеркнул, что для этого не нужно размещать западные войска на Украине. Системы противовоздушной обороны на границе стран НАТО с Украиной могут действовать далеко в воздушном пространстве Украины. Таким образом, комплексы Patriot будут иметь дальность действия до 100 км. Решающим фактором, по его мнению, является готовность западных соседей Украины к сотрудничеству. «Мы должны добиваться такой поддержки и участия в странах, непосредственно граничащих с Украиной, прежде всего в Польше, Словакии и Венгрии», — подчеркнул эксперт.