Глава Башкирии рассказал о воспитаннике коррекционной школы Айдаре Саликаеве.

«Парень удивил меня своей целеустремленностью, своим отношением к труду. Художественным выпиливанием Айдар занимается в столярной мастерской Табынской коррекционной школы-интерната в Гафурийском районе. Открыл мастерскую Фонд содействия развитию Табынского сельского поселения “Искренность”. Их проект “Я б на столяра пошёл, пусть меня научат” поддержал Фонд президентских грантов. Для Айдара и других ребят в школе-интернате уроки в мастерской — самые любимые. В Национальном чемпионате по профессиональному мастерству среди инвалидов “Абилимпикс” по компетенциям “Столярное дело” и “Мебельщик” воспитанники школы занимают призовые места».