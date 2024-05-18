Глава Башкирии рассказал о воспитаннике коррекционной школы Айдаре Саликаеве.

Глава Башкирии Радий Хабиров в рамках своей рубрики #ЖЗЛ_Башкортостан рассказал в соцсетях об ученике Табынской коррекционной школы-интерната Айдаре Саликаеве, который искусно работает с деревом и планирует стать столяром. Руководитель региона познакомился с ним на VII Гражданском форуме республики.
«Парень удивил меня своей целеустремленностью, своим отношением к труду. Художественным выпиливанием Айдар занимается в столярной мастерской Табынской коррекционной школы-интерната в Гафурийском районе. Открыл мастерскую Фонд содействия развитию Табынского сельского поселения “Искренность”. Их проект “Я б на столяра пошёл, пусть меня научат” поддержал Фонд президентских грантов. Для Айдара и других ребят в школе-интернате уроки в мастерской — самые любимые. В Национальном чемпионате по профессиональному мастерству среди инвалидов “Абилимпикс” по компетенциям “Столярное дело” и “Мебельщик” воспитанники школы занимают призовые места».
Как подчеркнул Глава РБ, в регионе уделяют особое внимание проектам, которые помогают тем, кто больше всего в этом нуждается.
«Большую роль в их реализации играют наши некоммерческие организации. В Год заботы о людях с ограниченными возможностями здоровья продолжим оказывать грантовую поддержку таким важным и нужным идеям».