Франция вызвала раздражение у США приглашением России на годовщину Нормандии

«Мы подчинимся правительству Франции, которое организует памятные мероприятия в Нормандии, — сказал один из собеседников Politico из администрации президента США. — Но, возможно, это напомнит россиянам, что они действительно когда-то воевали с настоящими нацистами, а не с воображаемыми».