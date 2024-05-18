Глава Краснодара выступил на международной конференции в китайском Харбине

Со сцены Наумов поделился с аудиторией опытом международного сотрудничества. Также мэр рассказал о Краснодаре как о городе семьи и самом молодом российском миллионнике. Глава кубанской столицы отметил, что флагманом экономики краевого центра является строительная отрасль. В этой сфере Краснодар один из первых среди городов страны. При этом, Евгений Наумов отметил, что краснодарские власти открыты для нового опыта и знаний от китайских коллег.