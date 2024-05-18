Глава Краснодара выступил на международной конференции в китайском Харбине

Российский и китайский города являются побратимами.
Со сцены Наумов поделился с аудиторией опытом международного сотрудничества. Также мэр рассказал о Краснодаре как о городе семьи и самом молодом российском миллионнике. Глава кубанской столицы отметил, что флагманом экономики краевого центра является строительная отрасль. В этой сфере Краснодар один из первых среди городов страны. При этом, Евгений Наумов отметил, что краснодарские власти открыты для нового опыта и знаний от китайских коллег.
Делегация кубанской столицы приехала в Китай на VIII Российско-китайский ЭКСПО и 33-й Харбинскую международную торгово-экономическую ярмарку. Вчера Евгений Наумов принял участие в официальной встрече с Секретарём Горкома КПК города Юй Хунтао и исполняющим обязанности мэра Народного правительства Ваном Хэшэном.
Напомним, скоро у Краснодара может появиться первый побратим на Ближнем Востоке.