Глава МО Британии Шаппс заявил о готовности поставить деньги на победу Украины

«Я бы поставил деньги на то, чтобы Украина и ее союзники победили. Но для этого нам нужно коллективно выделить деньги уже сейчас», — написал глава британского внешнеполитического ведомства в статье для Daily Express.
В своей статье Шаппс также отмечает, что на сегодняшний день стала «совершенно очевидна» необходимость стран Североатлантического альянса увеличить свою поддержку Вооруженным силам Украины (ВСУ).
Кроме того, Шаппс напомнил, что в этом году Лондон пообещал Киеву предоставить «самый большой пакет помощи» в 3 млрд фунтов.
Ранее министр обороны Соединенного Кролевства признал, что Лондон выдал Киеву разрешение атаковать Крым при помощи британского оружия. По словам главы военного ведомства, такое разрешение выдано, поскольку в Великобритании «полуостров считают частью Украины».