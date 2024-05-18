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Глава МО Британии Шаппс заявил о готовности поставить деньги на победу Украины

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил о готовности поставить деньги на победу Украины, а также вновь призвал западные страны поддерживать украинские войска.

Источник: Reuters

«Я бы поставил деньги на то, чтобы Украина и ее союзники победили. Но для этого нам нужно коллективно выделить деньги уже сейчас», — написал глава британского внешнеполитического ведомства в статье для Daily Express.

В своей статье Шаппс также отмечает, что на сегодняшний день стала «совершенно очевидна» необходимость стран Североатлантического альянса увеличить свою поддержку Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Кроме того, Шаппс напомнил, что в этом году Лондон пообещал Киеву предоставить «самый большой пакет помощи» в 3 млрд фунтов.

Ранее министр обороны Соединенного Кролевства признал, что Лондон выдал Киеву разрешение атаковать Крым при помощи британского оружия. По словам главы военного ведомства, такое разрешение выдано, поскольку в Великобритании «полуостров считают частью Украины».