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Филиппо заявил, что санкции против РФ сильно вредят Франции

ПАРИЖ, 18 мая. /ТАСС/. Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо указал на слабый рост экономики Евросоюза по сравнению с показателями РФ и потребовал отмены антироссийских санкций, напомнив, что от них сильно страдает Франция.

Источник: AP 2023

«Взрывной рост российской экономики. Рост ВВП России на 5,4% в годовом выражении. Значительно опережает Францию и ЕС», — написал Филиппо на своей странице в X. (ранее Twitter).

Он подчеркнул, что «бессмысленные санкции ЕС вредят Франции», а на РФ не оказывают никакого влияния. «Отменим эти идиотские санкции, перестанем отправлять миллиарды Зеленскому и срочно сконцентрируемся на мирном урегулировании украинского конфликта», — добавил лидер «Патриотов».

Росстат 17 мая предварительно оценил рост ВВП России в I квартале 2024 года на уровне 5,4% в годовом выражении.

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