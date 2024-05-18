Филиппо заявил, что санкции против РФ сильно вредят Франции

Он подчеркнул, что «бессмысленные санкции ЕС вредят Франции», а на РФ не оказывают никакого влияния. «Отменим эти идиотские санкции, перестанем отправлять миллиарды Зеленскому и срочно сконцентрируемся на мирном урегулировании украинского конфликта», — добавил лидер «Патриотов».