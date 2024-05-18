Филиппо заявил, что санкции против РФ сильно вредят Франции

«Взрывной рост российской экономики. Рост ВВП России на 5,4% в годовом выражении. Значительно опережает Францию и ЕС», — написал Филиппо на своей странице в X. (ранее Twitter).
Он подчеркнул, что «бессмысленные санкции ЕС вредят Франции», а на РФ не оказывают никакого влияния. «Отменим эти идиотские санкции, перестанем отправлять миллиарды Зеленскому и срочно сконцентрируемся на мирном урегулировании украинского конфликта», — добавил лидер «Патриотов».
Росстат 17 мая предварительно оценил рост ВВП России в I квартале 2024 года на уровне 5,4% в годовом выражении.