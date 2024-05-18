Политолог Михеев: Россия начнет переговоры при соблюдении нейтралитета Украины

«Путин никогда от переговоров не отказывался, но он говорит простую вещь. Первое: если будут переговоры, то кто даст гарантии, и кто эти гарантии может дать. А второе, вернее, самое главное — это учет интересов России. А интересы России здесь очень простые — нейтралитет Украины», — сказал Михеев.