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Лавров: Запад намечает контуры нового военного альянса в Европе с ядерной составляющей

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Запад использует миф о мнимой российской угрозе для наращивания гонки вооружений и формирует контуры нового европейского военного альянса с ядерной составляющей. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на XXXII Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике (СВОП).

Источник: Reuters

«Взята линия на восстановление численности и боеготовности армий европейских государств, перевод военно-промышленных комплексов стран НАТО в режим военного времени и начата работа, пока что мыслительная, над контурами формирования европейского военного альянса с ядерной составляющей», — отметил он.

Лавров Сергей
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