«Взята линия на восстановление численности и боеготовности армий европейских государств, перевод военно-промышленных комплексов стран НАТО в режим военного времени и начата работа, пока что мыслительная, над контурами формирования европейского военного альянса с ядерной составляющей», — отметил он.
Лавров: Запад намечает контуры нового военного альянса в Европе с ядерной составляющей
МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Запад использует миф о мнимой российской угрозе для наращивания гонки вооружений и формирует контуры нового европейского военного альянса с ядерной составляющей. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на XXXII Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике (СВОП).