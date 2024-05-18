Лавров: Запад намечает контуры нового военного альянса в Европе с ядерной составляющей

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Запад использует миф о мнимой российской угрозе для наращивания гонки вооружений и формирует контуры нового европейского военного альянса с ядерной составляющей. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на XXXII Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике (СВОП).