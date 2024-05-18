Лавров согласен, что Европа не будет партнером РФ как минимум на одно поколение

В частности, так он прокомментировал соответствующее высказывание директора по науке Института мировой военной экономики и стратегии, члена Совета по внешней и оборонной политике (СВОП) Дмитрия Тренина. «Не могу не согласиться, мы это ощущаем на практике практически повседневно», — сказал глава МИД РФ на XXXII Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике (СВОП).