«Взрывной рост российской экономики! <…> Прекратите эти глупые санкции, перестаньте отправлять миллиарды Зеленскому и побыстрее начинайте мирные переговоры», — написал он.
По словам политика, показатели Москвы превышают французские и европейские.
«Путин, получай! Российская экономика стоит на коленях!» Вы помните? Нас предупреждали! Их глупые санкции вредят только Франции!" — резюмировал Филиппо.
После начала спецоперации на Украине зарубежные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал Владимир Путин, эти рестрикции наносят серьезный удар по всей мировой экономике. Тем не менее Россия справляется с их последствиями, а на самом Западе не раз звучали мнения, что эти ограничения неэффективны.