«Путин, получай». Во Франции сделали шокирующее заявление из-за Украины

После начала спецоперации на Украине зарубежные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал Владимир Путин, эти рестрикции наносят серьезный удар по всей мировой экономике. Тем не менее Россия справляется с их последствиями, а на самом Западе не раз звучали мнения, что эти ограничения неэффективны.