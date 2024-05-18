Фуры перекрыли трассу на Украине в знак протеста против закона о мобилизации

Отмечается, что на дороги были выведены десятки фур, в результате чего образовалась огромная пробка.
Издание напоминает, что, согласно новому закону о мобилизации, дальнобойщиков могут мобилизовать на границе при выезде из Украины. При этом под бронь большинство водителей фур не попадают, указывает СМИ.
Ранее, 11 мая, сообщалось, что на Украине начали массово задерживать водителей рейсовых автобусов и отправлять в территориальные центры комплектации (ТЦК, аналог военкоматов). Указывалось, что представители ТЦК останавливают транспортное средство и забирают водителей, оставляя пассажиров автобусов на дороге.
16 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации в стране. Согласно этому документу, в стране ужесточается наказание за уклонение от службы в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Закон также уточняет, какие граждане подлежат призыву в армию, а положений о демобилизации в нем нет.
Кроме того, 17 мая украинский лидер подписал закон об увеличении заочных штрафов для граждан, уклоняющихся от службы в ВСУ. Минимальный размер наказания составит 17 тыс. гривен ($431), а максимальный — 25,5 тыс. гривен ($646). Штрафы будут выписывать за неявку в военкомат и за то, что гражданин не обновил изменившиеся учетные данные. Кроме этого, Зеленский подписал закон о мобилизации заключенных.
Военное положение в стране действует с февраля 2022 года. Тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.