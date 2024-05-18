Фуры перекрыли трассу на Украине в знак протеста против закона о мобилизации

Кроме того, 17 мая украинский лидер подписал закон об увеличении заочных штрафов для граждан, уклоняющихся от службы в ВСУ. Минимальный размер наказания составит 17 тыс. гривен ($431), а максимальный — 25,5 тыс. гривен ($646). Штрафы будут выписывать за неявку в военкомат и за то, что гражданин не обновил изменившиеся учетные данные. Кроме этого, Зеленский подписал закон о мобилизации заключенных.