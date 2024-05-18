Минниханов о первых итогах KazanForum 2024: «Попытки изоляции России не приводят к успеху»

В эту субботу на республиканском совещании глава Татарстана Рустам Минниханов рассказал о первых итогах проведения в столице республики международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum 2024» (14−19 мая).
По словам Минниханова, самые многочисленные делегации в Казань прибыли из Узбекистана, Сенегала, Турции, Кыргызстана, Малайзии, Афганистана, ОАЭ, Казахстана, Азербайджана, Туркменистана, Пакистана, Ливии, Ирана, Катара и Омана.
В рамках форума были проведено порядка 180 мероприятий, главными темами сессий стали исламский банкинг, индустрия халяль, логистические инфраструктурные проекты, международное сотрудничество, спорт, туризм и культура. Всего было подписано 120 соглашений.
«Масштаб KazanForum 2024 показал, что в современных международных реалиях попытки изоляции России не приводят к успеху», — считает Рустам Минниханов.