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Минниханов о первых итогах KazanForum 2024: «Попытки изоляции России не приводят к успеху»

Глава Татарстана Рустам Минниханов подвел предварительные итоги KazanForum 2024.

Источник: сайт Раиса Республики Татарстан

В эту субботу на республиканском совещании глава Татарстана Рустам Минниханов рассказал о первых итогах проведения в столице республики международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum 2024» (14−19 мая).

По словам Минниханова, самые многочисленные делегации в Казань прибыли из Узбекистана, Сенегала, Турции, Кыргызстана, Малайзии, Афганистана, ОАЭ, Казахстана, Азербайджана, Туркменистана, Пакистана, Ливии, Ирана, Катара и Омана.

В рамках форума были проведено порядка 180 мероприятий, главными темами сессий стали исламский банкинг, индустрия халяль, логистические инфраструктурные проекты, международное сотрудничество, спорт, туризм и культура. Всего было подписано 120 соглашений.

«Масштаб KazanForum 2024 показал, что в современных международных реалиях попытки изоляции России не приводят к успеху», — считает Рустам Минниханов.