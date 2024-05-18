Лавров раскрыл детали переговоров Путина и Си

«Инициатива председателя Си Цзиньпина о глобальной безопасности обсуждалась во время нашего визита в Китай на встречах и в рамках состава делегаций, и на встрече в узком составе лидеров один на один <…> Мы видим большой резон в том, чтобы практическое продвижение идеи об обеспечении глобальной безопасности началось бы с формирования основ евразийской безопасности без всякого евроатлантического налета», — сказал он.
Министр отметил, что Россия остается открытой к диалогу с Западом, в том числе по вопросам безопасности и стратегической стабильности.
«Но, во-первых, не с позиции силы, не с позиции собственной исключительности, а только на равных и при уважении интересов друг друга», — подчеркнул Лавров.
Второй важный для России момент, добавил он, заключается в том, что диалог должен вестись во всей полноте проблем, которые существуют в сегодняшнем мире в сфере стратегической стабильности и военно-политического ландшафта.
Путин 16 и 17 мая посетил Китай с государственным визитом. В Пекине он провел переговоры с Си Цзиньпином, по итогам которых стороны подписали совместное заявление. Как отметил российский лидер, Москва и Пекин проводят независимую самостоятельную внешнюю политику, солидарно работают над формированием более справедливого и демократического многополярного мироустройства. Он также поблагодарил китайского коллегу за инициативу по урегулированию украинского кризиса.
Си Цзиньпин, в свою очередь, подчеркнул, что Россия и Китай твердо защищают систему международных отношений с центральной ролью ООН и миропорядок, основанный на международном праве, продвигают многополярность мира и экономическую глобализацию.