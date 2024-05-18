Лавров раскрыл детали переговоров Путина и Си

«Инициатива председателя Си Цзиньпина о глобальной безопасности обсуждалась во время нашего визита в Китай на встречах и в рамках состава делегаций, и на встрече в узком составе лидеров один на один <…> Мы видим большой резон в том, чтобы практическое продвижение идеи об обеспечении глобальной безопасности началось бы с формирования основ евразийской безопасности без всякого евроатлантического налета», — сказал он.