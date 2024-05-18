Путин и Токаев подтвердили настрой на укрепление союзничества

«Подтверждён обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-казахстанского союзничества и стратегического партнёрства», — говорится в сообщении.
Кроме того, Путин поделился с Токаевым впечатлениями о государственном визите в Китай.
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в телефонном разговоре подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление союзничества и стратегического партнерства, сообщает пресс-служба Кремля.
«Подтверждён обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-казахстанского союзничества и стратегического партнёрства», — говорится в сообщении.
Кроме того, Путин поделился с Токаевым впечатлениями о государственном визите в Китай.