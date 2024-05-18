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Путин и Токаев подтвердили настрой на укрепление союзничества

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в телефонном разговоре подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление союзничества и стратегического партнерства, сообщает пресс-служба Кремля.

Источник: © РИА Новости

«Подтверждён обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-казахстанского союзничества и стратегического партнёрства», — говорится в сообщении.

Кроме того, Путин поделился с Токаевым впечатлениями о государственном визите в Китай.

Путин Владимир