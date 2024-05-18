Гонка вооружений, саммит по Украине и партнерство с ЕС. Лавров выступил на ассамблее СВОП

Лавров отметил, что поставки западного оружия на Украину Россия воспринимает как неготовность к серьезному разговору. Он согласился с тезисом о том, что Европа не будет партнером России еще минимум в течение одного поколения, а также назвал «чепухой» организацию саммита по Украине в Швейцарии.
ТАСС собрал основные заявления Лаврова.
Об отношениях с Западом
Острая фаза военно-политической конфронтации России и Запада продолжается и находится в полном разгаре.
Особое рвение наблюдаем в том, что касается антироссийской риторики среди наших европейских соседей.
Россия остается открытой к диалогу с Западом относительно безопасности и стратегической стабильности, но только с учетом интересов обеих сторон. «Не с позиции силы, не с позиции собственной исключительности, а только на равных и при уважении интересов друг друга».
Западные страны «упражняются в сценариях» нанесения урона России, призывают к поставкам новых видов оружия Киеву. «Эти ястребы требуют от своих правительств наращивать вложения в военно-промышленный комплекс, ставить экономику на военные рельсы, фантазируют о так называемой деколонизации России. Если говорить по-русски, то о расчленении нашей страны».
Европа как партнер для России не будет актуальна как минимум в течение одного поколения. «Мы это ощущаем на практике практически повседневно».
О гонке вооружений
Запад использует миф о мнимой российской угрозе для наращивания гонки вооружений.
Взята линия на восстановление численности и боеготовности армий европейских государств, перевод военно-промышленных комплексов стран НАТО в режим военного времени и начата работа, пока что мыслительная, над контурами формирования европейского военного альянса с ядерной составляющей.
Об украинском конфликте
Россия отстоит свои интересы на украинском направлении и в отношениях с Западом. «Это понимают в мире практически все иностранные коллеги, с которыми приходится общаться».
Организаторы саммита по Украине в Швейцарии занимаются «откровенной чепухой», у которой «нет никакой перспективы».
Наращивание Западом поставок дальнобойных вооружений Украине Россия воспринимает как сигнал о том, что к серьезному разговору там не готовы. «Это означает, что они сделали выборы в пользу выяснения отношений на поле боя».
О поездке Путина в Китай
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи обсуждали инициативу Пекина о глобальной безопасности.
Мы видим большой резон в том, чтобы практическое продвижение идеи об обеспечении глобальной безопасности началось бы с формирования основ евразийской безопасности без всякого североатлантического налета.
Переговоры лидеров государств подтвердили, что российско-китайские отношения «превосходят по своему качеству традиционные межгосударственные союзы прежней эпохи и продолжают играть ключевую роль в поддержании международной безопасности и сбалансированном мировом развитии».
Оценка встречи, которую дали Путин и Си Цзиньпин, гласит, что отношения между странами «настолько тесные, настолько дружественные, что по своему качеству превосходят классические союзы прошлого».