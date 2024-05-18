Гонка вооружений, саммит по Украине и партнерство с ЕС. Лавров выступил на ассамблее СВОП

Лавров отметил, что поставки западного оружия на Украину Россия воспринимает как неготовность к серьезному разговору. Он согласился с тезисом о том, что Европа не будет партнером России еще минимум в течение одного поколения, а также назвал «чепухой» организацию саммита по Украине в Швейцарии.