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Министр спорта Крыма провела массовую зарядку в Ялте

Мероприятие прошло на стадионе «Авангард».

Источник: Янина Павленко/Telegram

Десятки людей в Ялте присоединились к «Марафону зарядок», который еженедельно проходит на ВДНХ в Москве. Его проводят амбассадоры движения «Здоровое Отечество» — именитые спортсмены. «Жемчужина Крыма» подключилась к марафону онлайн, сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко. Массовую зарядку провела министр спорта республики Ольга Торубарова.

— Ялта сегодня подключилась онлайн с красавца-стадиона «Авангард», — сообщила Павленко у себя в Telegram.

Отметим, накануне глава крымского Минспорта провела аналогичное мероприятие на стадионе в Керчи. Компанию ей составил заслуженный мастер спорта Илья Авербух.