Министр спорта Крыма провела массовую зарядку в Ялте

Десятки людей в Ялте присоединились к «Марафону зарядок», который еженедельно проходит на ВДНХ в Москве. Его проводят амбассадоры движения «Здоровое Отечество» — именитые спортсмены. «Жемчужина Крыма» подключилась к марафону онлайн, сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко. Массовую зарядку провела министр спорта республики Ольга Торубарова.