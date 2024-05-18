Министр спорта Крыма провела массовую зарядку в Ялте

Десятки людей в Ялте присоединились к «Марафону зарядок», который еженедельно проходит на ВДНХ в Москве. Его проводят амбассадоры движения «Здоровое Отечество» — именитые спортсмены. «Жемчужина Крыма» подключилась к марафону онлайн, сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко. Массовую зарядку провела министр спорта республики Ольга Торубарова.
— Ялта сегодня подключилась онлайн с красавца-стадиона «Авангард», — сообщила Павленко у себя в Telegram.
Отметим, накануне глава крымского Минспорта провела аналогичное мероприятие на стадионе в Керчи. Компанию ей составил заслуженный мастер спорта Илья Авербух.