Губернатор Василий Голубев обратился к жителям региона в честь Дня реки Дон

Праздник учредили в прошлом году вместе с волонтерами Всероссийской акции «Вода России». Теперь он отмечается каждую третью субботу мая.
«Наша задача — заботиться о главной реке региона, сохранять ее для будущих поколений. Вот почему мы несколько лет назад инициировали принятие на федеральном уровне соответствующей программы и реализуем ее. Вот почему учредили День реки Дон», — рассказал глава региона.
Он также отметил, что главная река Ростовской области издавна ценилась нашими предками. Казаки ласково называли Дон — «батюшка, православный Дон Иванович».
«Рассчитываю, что праздник станет действительно всеобщим для жителей области. И увлечет наших ближних и дальних соседей — все 17 российских регионов, где происходит формирование речного стока нашей великой реки. Вместе мы обязательно должны обеспечить сохранение уникальной экосистемы Дона для будущих поколений!» — подытожил губернатор.