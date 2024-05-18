Губернатор Василий Голубев обратился к жителям региона в честь Дня реки Дон

«Наша задача — заботиться о главной реке региона, сохранять ее для будущих поколений. Вот почему мы несколько лет назад инициировали принятие на федеральном уровне соответствующей программы и реализуем ее. Вот почему учредили День реки Дон», — рассказал глава региона.