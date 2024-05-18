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Китайское издание рассказало об ультиматуме Путина Лондону

Президент России Владимир Путин повел себя нестандартно в ответ на заявления Великобритании о праве наносить удары оружием Лондона по российским регионам. Об этом пишет китайская Sohu.

Источник: РИА "Новости"

По мнению авторов, Путин обозначил, чем обернутся провокации Британии. По их словам, Кремль своими действиями поставил Британии ультиматум.

Sohu пишет, что Путин заставил Британию снизить градус воинственной риторики, приказав провести учения с применением нестратегических ядерных сил. Кроме того, на вооружение была принята баллистическая ракета «Булава».

14 мая стало известно, что межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) морского базирования «Булава» принята на вооружение Вооруженных сил России. Об этом заявил генеральный конструктор Московского института теплотехники (МИТ) Юрий Соломонов.

До этого заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, военный эксперт Андрей Кошкин заявил, что США опасаются российской ракеты «Булава».

Путин Владимир