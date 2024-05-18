Глава МИД КНДР поздравила Лаврова с переназначением

«Министр иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи 16 мая направила поздравительную телеграмму переназначенному на пост министра иностранных дел РФ Сергею Викторовичу Лаврову. В телеграмме Чхве Сон Хи отметила, что он, многие годы занимая ответственную должность министра иностранных дел, энергично проводил внешнюю политическую деятельность для защиты суверенных прав России, обеспечения ее территориальной целостности и повышения международного статуса страны, и тем самым достиг примечательных успехов», — передает агентство.