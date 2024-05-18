«Все мощно». Генерал ВСУ раскрыл, как Зеленского опозорили в Харькове

«Первые лица государства приезжали и пиарились на этих сооружениях. <…> Он (Зеленский. — Прим. ред.) сказал, что все хорошо, все мощно. Мощно в пользу кого? Всего через пару недель стало ясно, что ничего мощного там нет. <…> Президента просто выставили на посмешище, но на то он и президент, чтобы назначать правильных чиновников. И если они его подставляют, то он должен сделать выводы», — отметил он.