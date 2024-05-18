«Все мощно». Генерал ВСУ раскрыл, как Зеленского опозорили в Харькове

«Первые лица государства приезжали и пиарились на этих сооружениях. <…> Он (Зеленский. — Прим. ред.) сказал, что все хорошо, все мощно. Мощно в пользу кого? Всего через пару недель стало ясно, что ничего мощного там нет. <…> Президента просто выставили на посмешище, но на то он и президент, чтобы назначать правильных чиновников. И если они его подставляют, то он должен сделать выводы», — отметил он.
По словам генерала, ситуация на Харьковском направлении достаточно сложная. Он добавил, что тяжелые бои разворачиваются именно там, где в итоге не было организованно фортификационное оборудование территории.
«Мы видели огромное количество фотографий, где зубы дракона были свалены в кучу в этих районах. <…> Недооценивание или нежелание правильно оценивать ситуацию и угрозу наступления привело к тому, что мы теряем эти территории», — резюмировал он.
Во вторник Минобороны сообщило, что российские военные продвинулись вглубь обороны ВСУ в Харьковской области. Российские военные несколько дней активно продвигаются в Харьковской области. Двенадцатого мая министерство также рассказало об освобождении населенных пунктов Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья. В понедельник стало известно, что армия взяла под контроль Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.