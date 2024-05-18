Президент Грузии наложила вето на закон об иноагентах

Парламент Грузии 14 мая принял в третьем чтении закон «О прозрачности иностранного влияния», что спровоцировало резкие заявления со стороны ЕС об угрозах приостановки интеграции страны в Евросоюз. Зурабишвили еще до принятия закона заявляла, что наложит на него вето. У президента для этого был срок до 28 мая. Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявлял, что парламент может поддержать вето, если представленные президентом мотивированные замечания окажутся приемлемы. Однако Зурабишвили отмечала, что не будет вносить правок, так как закон невозможно «облагородить».