Экс-главком НАТО в Европе назвал большую угрозу США, чем Россия

«Что меня беспокоит больше всего? Ответ может вас удивить: это раскол внутри американского общества, и прежде всего то, каким образом обычные разногласия по поводу политики национальной безопасности — от помощи Украине до уровня поддержки, которую мы должны оказывать Израилю, — превратились в гиперпартийные перебранки в конгрессе, в кампусах и онлайне», — пишет он.
Адмирал в отставке намекает на длившееся более полугода согласование финансирования США помощи Украине и Израилю в конгрессе и на пропалестинские протесты в американских вузах.
Отвечая на вопрос: «что делать?», Ставридис дает следующие рекомендации:
- благодарить за службу государству не только военных, но и врачей, пожарных, полицейских, дипломатов, а также поощрять поступление на нее, в частности, молодежи, в том числе волонтерами (которые получают вознаграждения) по специальным программам — корпус мира, AmeriCorps, а также можно было бы создать корпуса по чрезвычайным ситуациям и климатический;
- внести правки в систему образования: работать над интернет-грамотностью детей, расширением знаний школьников о долге гражданина, увеличением сети общественных колледжей, плата за обучение в которых ниже, чем в университетах;
- изменить избирательную систему: открыть праймериз, в частности в ходе президентских выборов, для более широкого круга избирателей (сейчас в них чаще всего могут участвовать только члены партий) и расширить возможности рейтингового голосования, которое позволяет людям указывать порядок предпочтения для всех кандидатов. Ставридис отметил, что подобные перемены нужны на фоне того, что все больше американцев не ассоциируют себя ни с демократами, ни с республиканцами.