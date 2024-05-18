Разведка Китая заявила о раскрытии случаев шпионажа в космическом секторе

«Некоторые страны рассматривают нашу страну как главного конкурента в космической сфере и не жалеют усилий, чтобы сдержать и подавить нас», — заявило министерство. Ведомство заверило, что будет и дальше «предпринимать определенные действия для надежной защиты национальной безопасности в космической сфере».