СМИ: республиканцы хотят заменить спикера палаты представителей Джонсона

«Приверженцы жесткой линии MAGA (сторонники лозунга Трампа Make America Great Again, сокращенно MAGA, в переводе — “Сделаем Америку вновь великой” — ред.) хотят, чтобы Джонсон ушел в следующем году, готовя почву для непристойной битвы руководства», — говорится в публикации.
По словам собеседников издания, одним из претендентов на роль партийного лидера является действующий глава юридического комитета Джим Джордан, который уже занимается негласной подготовкой к выдвижению своей кандидатуры.
При этом Джонсон по-прежнему пользуется поддержкой Трампа. По данным источников, оба политика активно обсуждают бюджетные приоритеты, энергетическую и налоговую политику, а также содействие республиканцев в конгрессе администрации Трампа в его второй срок главы Белого дома в случае победы на президентских выборах.
Отмечается, что сам экс-президент считает спикера палаты «довольно хорошим союзником», также лояльным себе однопартийцем. Отношения между ними начали укрепляться еще в 2019 году, когда Джонсон публично выступал в поддержку Трампа в рамках попытки республиканцев добиться импичмента бывшего главы государства.
«Преданность всегда остается главной среди вещей, которые заботят (Трампа — ред.), и Джонсон никогда не ставил под сомнение этот вопрос», — описал изданию отношения политиков бывший чиновник Белого дома.
Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главные соперники в предвыборной гонке — действующий глава государства, демократ Байден, а также бывший американский лидер, республиканец Трамп. Оба кандидата уже набрали достаточно голосов делегатов по итогам прошедших предварительных голосований для номинации от своих партий, а почти все их соперники объявили о выходе из гонки.