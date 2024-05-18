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СМИ: республиканцы хотят заменить спикера палаты представителей Джонсона

ВАШИНГТОН, 18 мая — РИА Новости. Представители Республиканской партии в конгрессе США намерены заменить действующего спикера палаты представителей Майка Джонсона на посту лидера партии после ноябрьских выборов в Капитолий, несмотря на поддержку его кандидатуры со стороны экс-президента страны Дональда Трампа, сообщает издание Axios со ссылкой на источники.

Источник: AP 2023

«Приверженцы жесткой линии MAGA (сторонники лозунга Трампа Make America Great Again, сокращенно MAGA, в переводе — “Сделаем Америку вновь великой” — ред.) хотят, чтобы Джонсон ушел в следующем году, готовя почву для непристойной битвы руководства», — говорится в публикации.

По словам собеседников издания, одним из претендентов на роль партийного лидера является действующий глава юридического комитета Джим Джордан, который уже занимается негласной подготовкой к выдвижению своей кандидатуры.

При этом Джонсон по-прежнему пользуется поддержкой Трампа. По данным источников, оба политика активно обсуждают бюджетные приоритеты, энергетическую и налоговую политику, а также содействие республиканцев в конгрессе администрации Трампа в его второй срок главы Белого дома в случае победы на президентских выборах.

Отмечается, что сам экс-президент считает спикера палаты «довольно хорошим союзником», также лояльным себе однопартийцем. Отношения между ними начали укрепляться еще в 2019 году, когда Джонсон публично выступал в поддержку Трампа в рамках попытки республиканцев добиться импичмента бывшего главы государства.

«Преданность всегда остается главной среди вещей, которые заботят (Трампа — ред.), и Джонсон никогда не ставил под сомнение этот вопрос», — описал изданию отношения политиков бывший чиновник Белого дома.

Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главные соперники в предвыборной гонке — действующий глава государства, демократ Байден, а также бывший американский лидер, республиканец Трамп. Оба кандидата уже набрали достаточно голосов делегатов по итогам прошедших предварительных голосований для номинации от своих партий, а почти все их соперники объявили о выходе из гонки.