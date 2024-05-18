Kan: Израиль и ХАМАС остановили переговоры по обмену пленными из-за разногласий

По словам собеседников, участвующих в переговорах, Египет и Катар поддержали позицию ХАМАС, которая не позволяет договорится с Израилем.
Так, условием посредников стало окончание войны в обмен на освобождение израильских заложников. Однако, отмечают источники, позиции сторон сильно расходятся в отношении термина «конец войны».
В ходе нападения боевиков ХАМАС на территорию Израиля палестинские радикалы убили около 1200 мирных жителей, более 240 были взяты в заложники. Через некоторое время сторонам конфликта удалось достичь договоренностей по освобождению части заложников — ХАМАС освободил 105 заложников в обмен на 240 палестинских женщин и подростков из израильских тюрем.