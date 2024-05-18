Польша потратит $2,6 млрд на «Восточный щит» от России и Белоруссии

Об очередной волне незаконной миграции с территории Белоруссии в марте сообщил Военно-издательский институт (WIW) при Минобороны Польши. Там указали, что прошедшей зимой ситуация была спокойной, но все признаки свидетельствуют о скором росте потока, поскольку с марта число желающих попасть в Польшу растет. Сейчас попытки осуществляют до 130 человек ежедневно, а всего с начала миграционного кризиса польские пограничники выявили свыше 80 тыс. попыток незаконно пересечь границу с белорусской территории, говорилось в сообщении WIW.