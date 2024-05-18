Путин прокомментировал ситуацию с паводками в регионах России

В рамках спецсовещания с руководителем МЧС Александром Куренковым и министром природных ресурсов и экологии Александром Козловым Путин подчеркнул, что паводки в регионах страны являются «горячей» темой. Также в некоторых субъектах России складывается пожароопасная ситуация".