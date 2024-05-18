Песков заявил, что подготовка визита Путина в КНДР идет своим ходом

На вопрос, означает ли это, что началась подготовка визита Путина в КНДР, Песков заметил, что «то, о чем говорилось, это совсем другое». «Действительно, у нас идет взаимодействие по природоохранным мероприятиям, оно будет продолжаться», — добавил представитель Кремля.