Песков заявил, что подготовка визита Путина в КНДР идет своим ходом

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Визит президента РФ в КНДР готовится, заявил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Подготовка визита ведется своим ходом», — сказал представитель Кремля.
Ранее сегодня Путин провел совещание, на котором заслушал доклад министра природных ресурсов и экологии Александра Козлова, возглавляющего межправительственную комиссию по торгово-экономическому и научно-техничесому сотрудничеству с КНДР, о работе по развитию взаимодействия двух стран.
На вопрос, означает ли это, что началась подготовка визита Путина в КНДР, Песков заметил, что «то, о чем говорилось, это совсем другое». «Действительно, у нас идет взаимодействие по природоохранным мероприятиям, оно будет продолжаться», — добавил представитель Кремля.
Лидер КНДР Ким Чен Ын, когда был в РФ с визитом в сентябре 2023 года, пригласил Путина посетить страну. Ранее сообщалось, что сроки этой поездки будут согласовываться.