Ранее американские власти ассигновали 61 миллиард долларов на нужды Украины, выделили Киеву партию оружия и боеприпасов из арсеналов Пентагона на 1 миллиард долларов и разместили заказы на новое военное имущество еще на 6 миллиардов.
«Последний пакет помощи США вряд ли сможет переломить ход российско-украинской войны в пользу Киева», — говорится в материале газеты.
Издание приводит слова профессора военной истории в Университете Калгари, который считает, что помощь «крайне маловероятно окажет какое-либо значимое влияние на конечный исход войны» и «безусловно, продлит кровопролитие».
Автор статьи подчеркивает, что США, несмотря на ограниченные возможности, игнорируют реалии, «обещая вечную поддержку Украине до ее победы». Обещания, «которые невозможно выполнить», вредят будущему Украины, говорится в статье.
«Вашингтон должен разъяснить Киеву свою неспособность постоянно поставлять Украине оружие», — считает автор.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт, это «игра с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.