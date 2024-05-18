Министр Израиля Ганц пригрозил отставкой при отсутствии плана по сектору Газа

15 мая в телеобращении к нации министр обороны Израиля Йоав Галант подчеркнул, что отсутствие четкого плана для сектора Газы фактически означает, что после окончания войны Израиль будет вынужден взять на себя управление анклавом с населением 2,3 млн человек. Он призвал премьер-министра принять «трудное решение» и не только оттеснить «Хамас» от управления Газой, но и найти ему приемлемую альтернативу.