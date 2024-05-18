Министр Израиля Ганц пригрозил отставкой при отсутствии плана по сектору Газа

Премьер-министр Израиля Биньямина Нетаньяху заявил, что требования министра ведут к поражению Израиля.
«Если вы выберете путь фанатиков и поведете всю нацию к пропасти — мы будем вынуждены выйти из правительства. Мы обратимся к народу и сформируем правительство, которое завоюет доверие народа», — заявил господин Ганц на пресс-конференции (цитата по The Times of Israel).
Он сообщил, что военный кабинет должен утвердить к 8 июня план действий, который приведет к реализации шести стратегических целей национального значения. А именно, возвращение заложников, свержение правительства «Хамаса», демилитаризация сектора Газа, израильский контроль над анклавом, создание в нем администрации совместно с США, Европой, арабскими странами. Он также призвал вернуть израильтян, эвакуированных с севера страны из-за регулярных обстрелов «Хезболлы», в свои дома.
Администрация премьер-министра Биньямина Нетаньяху в ответ заявила, что требования господина Ганца будут означать «конец войне и поражение Израиля, отказ от большинства заложников, оставление “Хамаса” у власти и создание палестинского государства» (цитата по The Times of Israel). Господин Нетаньяху потребовал от министра разъяснений по его заявлению.
15 мая в телеобращении к нации министр обороны Израиля Йоав Галант подчеркнул, что отсутствие четкого плана для сектора Газы фактически означает, что после окончания войны Израиль будет вынужден взять на себя управление анклавом с населением 2,3 млн человек. Он призвал премьер-министра принять «трудное решение» и не только оттеснить «Хамас» от управления Газой, но и найти ему приемлемую альтернативу.