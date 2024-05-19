Байден назвал Трампа неудачником

«Мой оппонент не умеет достойно проигрывать. Но он неудачник», — сказал Байден, слова которого привел пресс-пул Белого дома. Говоря о предстоящих выборах президента США и о Трампе, американский лидер добавил: «В действительности на кону наша демократия. Послушайте, что он говорит. Его спросили, примет ли он поражение. Он сказал, что это зависит от ситуации. Потом он сказал, что, если он проиграет, будет кровавая баня. Это его слова».