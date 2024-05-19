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В Минобороны Украины заявили о вручении повесток только под роспись

Пресс-секретарь Минобороны Украины Дмитрий Лазуткин в эфире национального телемарафона рассказал, в каком случае повестка будет считаться врученной. Его слова приводит ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

Лазуткин сообщил, что врученной будет считаться только повестка, выданная под личную роспись. По его словам, другие варианты на данный момент не предусмотрены. «Если будут какие-либо постановления или какие-то акты, которые, так сказать, что-то меняют, тогда будем об этом говорить», — отметил он.

В субботу, 18 мая, на Украине вступил в силу закон об усилении мобилизации. Повестка будет считаться врученной по почте даже при отсутствии гражданина по месту жительства. Также был подписан закон, разрешающий мобилизацию в Вооруженные силы Украины (ВСУ) некоторых категорий заключенных.