В Минобороны Украины заявили о вручении повесток только под роспись

Лазуткин сообщил, что врученной будет считаться только повестка, выданная под личную роспись. По его словам, другие варианты на данный момент не предусмотрены. «Если будут какие-либо постановления или какие-то акты, которые, так сказать, что-то меняют, тогда будем об этом говорить», — отметил он.