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Минобороны ФРГ запросило новые средства на помощь Украине, пишут СМИ

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Министерство обороны Германии запрашивает у правительства дополнительные 3,8 миллиарда евро на помощь Украине, сообщает газета Bild со ссылкой на источники.

«Министерство обороны бьет тревогу в правительстве: по информации Bild, ведомство (министра обороны Бориса) Писториуса сообщило о дополнительной потребности в размере 3,8 миллиарда евро на помощь Украине в рамках текущего финансового года», — пишет газета.

По данным издания, в среду Писториус встретился с канцлером Германии Олафом Шольцем, а в четверг — с министром финансов Кристианом Линднером. Запрос на выделение дополнительных средств должен быть представлен на утверждение парламента в июне. Согласно информации газеты, министерство финансов поддерживает запрос.

«Германия не должна потерпеть неудачу в усилении обороны Украины. Если возможно, мы должны поставить дополнительное оружие в этом году. Если удастся достичь консенсуса в правительстве, мы найдем способы в текущем финансовом году», — заявил изданию неназванный чиновник из министерства.

Газета сообщает, что в следующем году бундесвер может запросить для помощи Киеву рекордную сумму в размере 15 миллиардов евро.

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт, это «игра с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.