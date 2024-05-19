ЕС ужесточил требования перевозки домашних животных из России и Белоруссии

Для ввоза домашних животных в Евросоюз необходимо, чтобы они были помечены подкожным микрочипом или татуировкой и были привиты от бешенства. Помимо этого, теперь для их перемещения из России и Белоруссии необходимо пройти серологическое исследование на антитела как минимум через 30 дней после вакцинации и не менее чем за 3 месяца до въезда в ЕС. Тест должен проводиться в лаборатории, аккредитованной в Евросоюзе.