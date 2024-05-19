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ЕС ужесточил требования перевозки домашних животных из России и Белоруссии

С 16 сентября 2024 года для перемещения собак и кошек из России и Белоруссии на территорию Евросоюза, в том числе транзитом, потребуется тест на антитела к бешенству. Он должен быть сделан в аккредитованной лаборатории, сообщила главный госветеринар Департамента пограничного контроля Литвы Алиция Заранкович.

Источник: Freepik

«Россия и Беларусь исключены из списка стран, которые эффективно реализуют антирабические (против бешенства.— ''Ъ'') требования. В прошлом году 63 животных, перевозимых в коммерческих целях, не были допущены в Литву из-за несоответствий сопроводительных документов, условий перевозки или идентификационного номера животного», — сообщила госпожа Заранкович, ее слова приводит Delfi.

Для ввоза домашних животных в Евросоюз необходимо, чтобы они были помечены подкожным микрочипом или татуировкой и были привиты от бешенства. Помимо этого, теперь для их перемещения из России и Белоруссии необходимо пройти серологическое исследование на антитела как минимум через 30 дней после вакцинации и не менее чем за 3 месяца до въезда в ЕС. Тест должен проводиться в лаборатории, аккредитованной в Евросоюзе.

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