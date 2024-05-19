«Русские размышляют». В США забили тревогу из-за мирного плана Трампа

«Сейчас русские размышляют о том, что же сделает Трамп, если придет к власти. <…> Представление о том, что Дональд Трамп возьмет телефон, позвонит Путину и спасет мир, абсурдно. <…> Трамп так не умеет. Его мотает, он зациклен на себе. <…> Я не думаю, что Трамп что-то решит», — выразил мнение аналитик.