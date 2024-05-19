«Это кошмар». Жест на встрече Путина и Си Цзиньпина вызвал панику в Штатах

«Это стратегический кошмар (для США. — Прим. ред.) — видеть, как два лидера обнимают друг друга. Обычно лидер Китая Си Цзиньпин ведет себя более сдержанно. Он не итальянец-любитель объятий, он лидер китайских коммунистов», — заметил американский эксперт.
По мнению Пиллсбери дружба России и Китая представляет огромную опасность для Вашингтона. Обе страны воспринимаются Штатами как опасные стратегические оппоненты, добавил он.
«Это печальный день (для Штатов. — Прим. ред.)», — заключил аналитик.
В четверг Путин во время переговоров с Си Цзиньпином в узком составе отметил, что сотрудничество России и Китая не носит конъюнктурного характера и не направлено против третьих стран. Российско-китайские отношения выступают одним из ключевых стабилизирующих факторов на международной арене, подчеркнул президент.
Путин был с государственным визитом в Китае