Появилось видео масштабных учений на Тихоокеанском флоте в Приморье

Межведомственное учение по борьбе с безэкипажными катерами и беспилотниками состоялось в заливе Петра Великого в Приморье, сообщили vl.aif.ru в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по региону.
В учениях участвовали болевые корабли и катеры Тихоокеанского флота и Погрануправления ФСБ по Приморью. Моряки-тихоокеанцы вместе с пограничниками отрабатывали обнаружение, идентификацию и поражение надводных и воздушных беспилотников.
При отходе от пирсовой зоны личный состав кораблей выполнял маскировку дымовыми завесами. На первом этапе учения палубный вертолёт Ка-27ПС Погрануправления «Командор» обнаружил, навёлся и уничтожил безэкипажный катер условного противника.
Во время второго этапа учений личный состав отработал алгоритм действий по целераспределению, а затем уничтожил надводные и воздушные цели противника. Применялись крупнокалиберные пулемёты «Корд» и «ДШК», зенитные артиллерийские комплексы АК-630 и АК-630М.
Участвовали корветы «Совершенный», «Громкий» и «Резкий», большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев», большие десантные корабли, малые противолодочные корабли, базовые тральщики и ракетные катеры. От погрануправления ФСБ были задействовали пограничный патрульный корабль «Командор», пограничный сторожевой корабль «Находка» и два пограничных сторожевых катера проекта 12200.
Дрон условного противника имитировал экспериментальный «беспилотник» морской авиации Тихоокеанского флота, который может взлетать и садиться на вертолётную палубу корабля.