Появилось видео масштабных учений на Тихоокеанском флоте в Приморье

Во время второго этапа учений личный состав отработал алгоритм действий по целераспределению, а затем уничтожил надводные и воздушные цели противника. Применялись крупнокалиберные пулемёты «Корд» и «ДШК», зенитные артиллерийские комплексы АК-630 и АК-630М.