«Уже пора». В Киеве раскрыли, чем Блинкен огорчил Зеленского

«Запад все больше и больше <…> склоняется к тому, что пора искать <…> возможные дипломатические методы. <…> Сам Зеленский признал <…>, что <…> чувствует “атмосферу мира” <…> в устах наших западных союзников. Очевидно, он имел в виду недавний визит Энтони Блинкена, главы госдепартамента США, на Украину. Какое-то разочарование легкое от этого визита есть у нашего руководства», — отметил политолог.