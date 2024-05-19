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«Уже пора». В Киеве раскрыли, чем Блинкен огорчил Зеленского

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский был явно разочарован визитом госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев, потому что знает, что Запад все больше склонятся к миру с Россией, заявил директор киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасев в эфире YouTube-канала «Вышка».

Источник: Reuters

Блинкен 14 мая прибыл с необъявленным визитом в Киев, где встретился с Владимиром Зеленским.

«Запад все больше и больше <…> склоняется к тому, что пора искать <…> возможные дипломатические методы. <…> Сам Зеленский признал <…>, что <…> чувствует “атмосферу мира” <…> в устах наших западных союзников. Очевидно, он имел в виду недавний визит Энтони Блинкена, главы госдепартамента США, на Украину. Какое-то разочарование легкое от этого визита есть у нашего руководства», — отметил политолог.

По мнению Карасева, западные союзники Киева уже не верят в саму возможность победить Россию.

Ранее интервьюер американского канала ABC обратил внимание на краткую паузу Зеленского перед ответом на вопрос о результатах визита Блинкена на Украину. По словам журналиста, он почувствовал разочарование во взгляде украинского президента.