«Уже пора». В Киеве раскрыли, чем Блинкен огорчил Зеленского

Блинкен 14 мая прибыл с необъявленным визитом в Киев, где встретился с Владимиром Зеленским.
«Запад все больше и больше <…> склоняется к тому, что пора искать <…> возможные дипломатические методы. <…> Сам Зеленский признал <…>, что <…> чувствует “атмосферу мира” <…> в устах наших западных союзников. Очевидно, он имел в виду недавний визит Энтони Блинкена, главы госдепартамента США, на Украину. Какое-то разочарование легкое от этого визита есть у нашего руководства», — отметил политолог.
По мнению Карасева, западные союзники Киева уже не верят в саму возможность победить Россию.
Ранее интервьюер американского канала ABC обратил внимание на краткую паузу Зеленского перед ответом на вопрос о результатах визита Блинкена на Украину. По словам журналиста, он почувствовал разочарование во взгляде украинского президента.